Il Comune di Modigliana, ha presentato un progetto di riordino dell’Archivio Storico sul portale ART BONUS, al fine di ottenere erogazioni liberali in denaro per il sostegno alla cultura. Come previsto dalla legge, i mecenati potranno godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

Unica Reti SpA mette a disposizione, ogni anno, 60.000,00 euro da destinare al sostegno di interventi ART BONUS per la tutela del patrimonio culturale e lo sviluppo della cultura dei 30 comuni soci. Quest’anno la società Unica Reti, ha selezionato per l’erogazione del contributo, anche il progetto del Comune di Modigliana intervenendo, a sostegno dello stesso, con un finanziamento pari alla richiesta e quindi a 10.000,00 euro, che verrà utilizzato per riqualificare parte dell’Archivio Storico (STANZA III/IV/V).

“Ringrazio il Presidente di Unica Reti, Stefano Bellavista, per avere selezionato il progetto presentato dal nostro Comune, per un intervento che ha grande rilevanza per una corretta conservazione dell’importante patrimonio documentale di proprietà del nostro Comune” sottolinea il Sindaco Jader Dardi.

L’intervento si inserisce in un piano di riqualificazione anche del patrimonio librario della Biblioteca Comunale Don Giovanni Verità, che ha rivisto la collocazione di tutto il catalogo moderno oggi disponibile al prestito e alla consultazione.