Lo Sci Club Uoei Faenza va sempre forte e vince il campionato romagnolo 2022 “trofeo Michele Zafferani”, quindicesima edizione. Dopo un anno di assenza forzata dalle competizioni per tutti i club a causa della pandemia, il sodalizio manfredo si è ripresentato alla grande ricominciando dove si era fermato. Lo Sci Club Uoei ha preceduto nell’ordine Forlì, Coriano, Cesena, Orso Bianco Ravenna, San Marino, Alfonsine e Lugo.

Un grande applauso per gli atleti e i dirigenti della società faentina che ha vinto anche, per la settima volta consecutiva, il Campionato Provinciale Interclub Ravenna alla 45 esima edizione, valido oltre che per il “trofeo Raul Gaeta” anche come primo “memorial Claudio Bondi”.

Allo Sci Club Uoei Faenza è andato anche l’ottavo “memorial Agos Ghinassi” riservato alle categorie dei giovani.

Il prestigioso successo arriva una settimana dopo il risultato conquistato dallo Sci club UOEI nel “trofeo Calcagnoli”, gara regionale di qualifica alla fase nazionale del trofeo delle società, ex regioni, è uno degli eventi più significativi. Lo sci club manfredo ha conquistato l’ottavo posto nella gara che si è svolta sulle piste del monte Cimone, grazie ai piazzamenti nelle rispettive categorie. In evidenza le sorelle Elena e Sara Pasini nuove entrate nel mondo delle gare FISI. Primo è stato lo Sci Club Carpani, in una competizione molto agguerrita.

Complimenti per la vitalità dello Sci club UOEI e per l’impegno dei dirigenti in una positiva stagione di ripartenza, con l’unico rammarico di non aver potuto organizzare per il secondo anno, a causa della pandemia, il “memorial Francesco Drei”, gara promozionale di slalom gigante riservata agli allievi delle scuole medie del comprensorio faentino.