Ogni occasione è buona per fare qualcosa per il territorio: oggi alle h.10.30 il gruppo di cittadini uniti per la Pungela si è ritrovato per pulire il ponte e dintorni in collaborazione con Legambiente. Una camminata di persone unite dal desiderio di fare qualcosa di utile, armate di sacchetti, guanti, rastrelli e gli immancabili cappellini gialli di Legambiente, che ringraziamo per l’aiuto e la disponibilità.

La mattinata si è conclusa festosa tra vino a castagne al Nuovo Bar di Villa San Martino, tra risate e confronto sulla situazione della Pungela.

Dopo il comunicato stampa della settimana scorsa, in cui l’amministrazione comunale ha dichiarato di voler salvare la Pungela, gli eventi vanno avanti per coinvolgere sempre più persone, in vista del risultato dei controlli sulla reale condizione del ponte.