Giostra e pista di pattinaggio: residenti e negozianti protestano per i molti posti auto in meno in centro

Iniziative per attrarre persone in centro o parcheggi per consentire a chi viene in centro o a chi vive il centro storico di trovare facilmente un posteggio ? Puntualmente, ogni anno, con l’arrivo del periodo natalizio, le amministrazioni comunali vanno spesso incontro a questo bivio. Quest’anno l’amministrazione manfreda ha fatto una scelta netta, complice anche una serie di fattori. Saranno un’ottantina i posti auto in meno fra dicembre e gennaio in centro a Faenza, soprattutto per le iniziative legate al Natale. È già stato tutto predisposto. La pista di pattinaggio ai piedi del Palazzo del Podestà e la giostra per bambini davanti alla Chiesa dei Servi.