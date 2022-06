Un passaggio di consegne inusuale per il Lions Club Faenza Host che, in occasione dell’incontro con l’equipaggio di Nave San Marco della Marina Militare Italiana, ha portato la testimonianza del ricco patrimonio di storia e di cultura marinara, afferente al territorio Faentino. “Pur essendo una città dell’entroterra, Faenza ha apportato un grande contributo nella storia della Marina, riconosciuto da medaglie al valore” chiosa il Presidente dell’Associazione Museo del Risorgimento ed età contemporanea Alfonso Toschi. Sono nati nel faentino, (tra gli altri), il Capitano di Corvetta Tommaso Gulli, Don Antonio Pirazzini, il Secondo Capo Vincenzo Montanari, Don Igino Lega e il 2°Capo Cannoniere Antonio Baldi (martire di Cefalonia).

“La possibilità di rappresentare il passaggio delle consegne sul Ponte di Nave San Marco è stata un’occasione eccezionale”, commenta il President uscente del Club Stefano Biancoli.

L’iniziativa è stata propiziata da Marco Spina, Presidente Incoming del Lions Faenza Host, già componente dell’Associazione Marinai di Lugo con la quale il Club collabora per finalità comuni.

Marco Spina, 40 anni, Consulente del Lavoro, nel suo discorso ha ricordato l’esempio di Don Aldo Nigro, cappellano militare recentemente scomparso, formatore per molti militari: “L’esempio di Don Aldo, che ha dedicato l’intera vita a servizio della comunità militare e civile, è incarnazione del nostro motto “We Serve”. Ringraziamo per la collaborazione il Comandante di Nave San Marco, Capitano di Vascello Edoardo Bizzarro ed il Comandante in seconda Fabiano Murrone: con Nave San Marco, i Lions condividono il simbolo del Leone che è emblema di qualità come il coraggio, forza, vitalità e fedeltà. Quest’ultima ha un significato molto profondo e speciale per tutti noi, espressa attraverso il tempo e le nazioni antiche e moderne. Rappresenta la lealtà ai principi, al dovere, alla fiducia, tutte caratteristiche che i Marinai e i Lions portano nel mondo con orgoglio.

Nell’occasione il Lions Club di Faenza ha presentato un progetto di service a favore del Comune di Faenza, presso il Museo dell’Età Contemporanea di Faenza, legato alla valorizzazione e conoscenza degli Eroi di marina nati a Faenza, al fine di evidenziarne il ricordo, in particolare, alle nuove generazioni.