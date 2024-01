“Fleximan continua la sua battaglia contro gli autovelox. Come un moderno supereroe, quando cala il buio scende in strada a giustiziare i pericolosi nemici, conquistando il consenso del pubblico dei social.

Ma gli autovelox sono davvero dei nemici per gli automobilisti? Secondo Mauro Leoni, fondatore di Soluzione Multa, la questione non è così semplice.

“Le statistiche dimostrano che gli autovelox contribuiscono a ridurre gli incidenti, diminuendo il numero delle vittime della strada”, spiega Leoni precisando che l’Italia è al primo posto tra i Paesi europei per quantità di misuratori installati: sono 23 per 1.000 km – per un totale di 11.130 apparecchi – contro i 20 del Regno Unito, i 7 della Germania, i 4 della Francia e i 3 della Spagna.

Proporzionali al numero di autovelox sono i guadagni che essi producono, che il più delle volte vengono impiegati per rimpinguare le casse dei Comuni, piuttosto che per effettuare lavori di manutenzione volti a migliorare la sicurezza stradale e la viabilità come prescrive la legge.

“Molto spesso le persone che si rivolgono a Soluzione Multa denunciano autovelox trappola posizionati in posti assurdi, nascosti dietro ai cespugli o ai cartelli stradali, oppure mascherati nelle auto della polizia stradale e dei vigili urbani. Lo scopo è chiaro: fare cassa. Ma se il misuratore di velocità è poco visibile o segnalato in maniera scorretta, allora la multa può essere annullata”.

L’autovelox nascosto non è l’unico motivo che può portare all’annullamento della multa per eccesso di velocità. La multa può essere contestata con successo anche nel caso in cui il dispositivo non è tarato o non è omologato, se viene notificata dopo 90 giorni dall’infrazione, se nel verbale non è indicata l’ordinanza del Prefetto o se il fotogramma dell’infrazione ritrae due o più veicoli oltre a quello dell’automobilista multato.

“I cittadini spesso non possiedono queste informazioni e, per paura di conseguenze più gravi, corrono a pagare – commentaMauro Leoni – Tuttavia una soluzione alla multa c’è sempre. Nella maggior parte dei casi è possibile fare ricorso ma, per avere maggiori garanzie di successo, è bene evitare procedure fai da te e affidarsi a professionisti del settore, in grado di trovare problemi e cavilli legali per ottenere l’annullamento delle contravvenzioni”.

Soluzione Multa non si occupa soltanto di verbali per eccesso di velocità ma offre una consulenza completa per di tutte le questioni relative al codice della strada. “Questo rappresenta un’ulteriore garanzia per il cittadino perché significa che conosciamo e sappiamo gestire al meglio le problematiche specifiche di questo particolare settore – prosegue Leoni – Grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni e alle centinaia di pratiche elaborate abbiamo una completa padronanza di tutti i meccanismi che regolano la gestione dei ricorsi”.

E di ricorso in ricorso si può forse cambiare un sistema, quello degli autovelox, che non funziona come dovrebbe. Perché, in fondo, abbatterli non è la soluzione per proteggersi da multe ingiuste.”