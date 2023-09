Ventimila euro subito alle imprese danneggiate dall’alluvione di maggio e poi altri 20mila dopo la presentazione della documentazione finale dei lavori effettuati.

Per chi ha avuto danni superiori a 40mila euro ci saranno altre ordinanze.

Lo ha annunciato il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dall’alluvione, oggi in visita a Forlì. Questi ristori sono previsti nell’ordinanza sulle attività produttive, anche agricole, ha spiegato in conferenza stampa nella sala Giunta del Comune, che “è veramente a buon punto”. Il 28 ha aggiunto, “la presenteremo in seno al ministero dell’Agricoltura, insieme a tutte le associazioni agricole”. L’elemento “ispiratore”, ha precisato, è stato sostanzialmente quello di “cercare di semplificare tutto ciò che è semplificabile”.

Intanto, tramite la Protezione Civile, continua l’erogazione da 3 a 5 mila euro per ciascun nucleo familiare per un totale ad oggi di 52,5 milioni e l’erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, dai 400 ai 900 euro mensili, alle famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni ( ad oggi i contributi ammontano a 7,6 milioni).

Un’altra ordinanza è prevista per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua per cui sono previsti 234 milioni e al suo interno conterrà anche la semplificazione di molte procedure che sarà poi applicata anche agli interventi sulle reti viarie e sulle opere pubbliche.

A questo scopo la soglia per l’affidamento diretto dei lavori è stata innalzata a 500.000,00 euro.



(ANSA)