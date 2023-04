Faenza in un giorno: il 2 maggio la proiezione del film che vuole raccontare la città e i suoi abitanti

Appuntamento speciale il 2 maggio al Kairos, il centro culturale di Corso Mazzini. Sarà proiettato il lungometraggio “Faenza in un giorno”, realizzato da Kairos e da Axat. Le due realtà associative avevano chiesto a tutti i faentini di condividere il progetto ideato per raccontare la città e i suoi abitanti nell’arco di 24 ore, riprendendo frammenti della propria giornata, raccontandosi, condividendo passioni, abitudini, impegni.

L’idea ricalca il film “Life in a day – La vita in un giorno”, film documentario prodotto dai fratelli Ridley e Tony Scott, nato come esperimento globale per la creazione del più grande lungometraggio generato dagli utenti di YouTube. Nel 2012 l’esperimento è stato replicato unicamente per la Gran Bretagna e due anni dopo per l’Italia, con la regia di Gabriele Salvatores.

Fu scelto il 23 aprile 2022. Arrivarono 215 video per un totale di 270 minuti. Dopo un anno di lavoro tutti i video sono stati racchiusi in un film della durata di 50 minuti, montato in ordine cronologico, dalla mezzanotte del 23 aprile 2022 alle 23.59 dello stesso giorno.

In questi giorni è stato pubblicato online il trailer.