Il personale della Squadra Mobile di Cesena ha arrestato in flagranza una giovane donna, di nazionalità italiana, residente a Faenza, trovata in possesso di oltre due chili di marijuana, cocaina, hashish e di una pistola rifornita e decine di colpi, quest’ultima frutto di un furto in una abitazione avvenuto a Forlì la scorsa estate.

In base a quanto ricostruito dalla Polizia, nella tarda mattinata di lunedì è stato svolto un servizio di appostamento nella periferia di Cesena dopo che agli agenti erano arrivate diverse segnalazioni su un giro di spaccio. La donna, già nota alle forze dell’ordine e formalmente residente a Faenza, occupava un immobile senza un motivo apparente. I poliziotti l’hanno notata mentre occultava all’esterno della casa un plico di nylon.

E’ stato effettuato un controllo d’iniziativa della casa che ha consentito di rinvenire, occultate in diverse stanze, oltre due kg di marijuana, cocaina, hashish, un bilancino di precisione ma, soprattutto, è stata rinvenuta sul comò della camera da letto e ben visibile una pistola semiautomatica completa di caricatore inserito con 5 proiettili all’interno, un caricatore vuoto e 50 proiettili cal. 9 x 21. Sono rinvenuti inoltre 5.000 euro in contanti che la donna ha tentato di occultare prima dell’arrivo dei poliziotti, e due orologi Rolex.

E’ emerso che la pistola era stata rubata a Forlì lo scorso 3 luglio ai danni di un imprenditore locale. In quell’occasione i ladri, oltre alla pistola, fecero un colpo di diverse migliaia di euro in contanti e presero anche dei gioielli. La donna è stata arrestata e portata in carcere in attesa dell’udienza di convalida.