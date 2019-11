Disastro ambientale Valle della Canna. Ancisi (LpRa): “Trasmetteremo elementi importanti in Procura”

In merito al disastro ambientale avvenuto a Valle della Canna, il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, porterà nella seduta del 14 novembre alle ore 15 in Commissione ambiente del Consiglio comunale gli elementi di conoscenza che sono emersi dalla ricostruzione effettuata dal movimento politico e dai suoi collaboratori. Successivamente la stessa ricostruzione verrà trasmessa anche in Procura.