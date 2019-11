Arriva una importante conferma da Trenitalia sul nuovo orario in Adriatica.

La compagnia rende noto che per le fermate non visibili nelle stazioni di Cesena, Forlì e Faenza delle Frecce, la situazione non è ancora da ritenersi definitiva, e che le stesse compariranno nei prossimi giorni sui tabelloni:

“Manca poco al via dell’orario invernale di Trenitalia e circa il 94% della futura offerta delle Frecce (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca), e quasi il 90% dell’intera offerta lunga percorrenza è disponibile su tutti i canali di vendita. Questo consente di consultarne gli orari, acquistare i biglietti per le partenze dopo il 15 dicembre, quando entrerà in vigore il nuovo orario, e iniziare a organizzare i viaggi natalizi approfittando delle offerte presenti.

Occorre evidenziare che l’assenza dai sistemi informatici dal 15 dicembre di Frecce, altre corse ferroviarie e fermate, che sono presenti nell’attuale orario, non equivale a una loro cancellazione, come alcuni giornali e media locali erroneamente denunciano. I treni e le fermate mancanti saranno infatti inseriti nei canali commerciali di Trenitalia progressivamente non appena terminata la definizione delle loro tracce orarie con RFI, gestore dell’infrastruttura.

Si tratta di una complessa operazione di definizione degli orari di sosta, partenza, arrivo e transito di oltre 8mila corse internazionali, nazionali, regionali e cargo nelle stazioni, nelle fermate e lungo l’intera rete ferroviaria italiana. Nell’occasione si stanno anche introducendo alcune modifiche di orario finalizzate a migliorare puntualità e regolarità dei servizi, il che rende l’intera operazione ancora più delicata e importante

Una notizia che sicuramente farà felici gli abitanti delle tre città dell’Emilia Romagna che con le tracce uscite tra sabato e domenica scorsa avevano visto una riduzione notevole dei collegamenti Frecciargento”.