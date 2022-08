Riaperti i tratti di spiaggia a Lido di Dante e Lido di Classe chiusi per la nidificazione del fratino. E dopo settimane trascorse a tutelare il piccolo volatile, i volontari della rete “Salviamo il fratino della costa ravennate” si sono ritrovati per pulire la pineta e la spiaggia tornata fruibile. Con loro diversi ravennati e turisti in vacanza, stanchi di vedere l’area naturale costantemente sporcata. E sul litorale altre persone si sono unite all’iniziativa.