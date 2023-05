Criticità maltempo, appello del sindaco di Ravenna e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale

“Per la provincia di Ravenna sono stati giorni difficilissimi, senza considerare il pesantissimo incendio di ieri a Faenza, ma il maltempo dei giorni precedenti ha colpito in maniera molto forte quattro comuni della nostra provincia: Faenza, Castel Bolognese, Conselice, Bagnacavallo e ha generato tantissime frane nelle località di collina. Si sta ovviamente lavorando sia sul versante dei ripristini che sul versante degli indennizzi, ma è fondamentale che nei prossimi giorni, che rischiano di essere di forte maltempo, ci sia la massima attenzione. L’emergenza purtroppo, non è finita. Il nostro territorio, dopo quello che è successo, è molto fragile e quindi in tutto il territorio, anche nel comune di Ravenna, dove finora non ci sono stati danni, va prestata la massima attenzione a tutte le arginature e alle zone in prossimità dei fiumi che finora, ovviamente, hanno retto, ma che non si può prevedere cosa faranno, se dovrà verificarsi un nuovo evento calamitoso. E quindi invito tutti i cittadini della provincia, ma anche quelli del comune di Ravenna, a prestare la massima attenzione, a tenere monitorato il sito del Comune, i canali social e, appunto, ad approcciarsi ai prossimi giorni con grande cautela.”

Michele de Pascale, sindaco e presidente della Provincia di Ravenna