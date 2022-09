Crisi energetica: “Alto il rischio di chiusure e di tante ore di cassa integrazione nel settore della ceramica”

Presente alla tre giorni di festa per Argillà anche la ceramica industriale, una parentesi dalle preoccupazioni di questi mesi dettate dal caro energia che sta portando molte aziende a ritardare l’accensione dei forni dopo le ferie. Il futuro di molte realtà è dominato dall’incertezza. Superata la crisi degli approvvigionamenti dall’Ucraina, con i rifornimenti fatti arrivare dall’India e dal Sud America, a prezzo doppio e a qualità inferiore, l’innalzamento dei costi dell’energia potrebbe essere per il settore ceramico un peso che potrebbe portare anche a chiusure, nonostante l’Italia sia il maggior esportatore di ceramica al mondo. A fine settembre è in programma il Salone Internazionale della Ceramica a Bologna, dove gli imprenditori torneranno a chiedere aiuti concreti al nuovo governo.