Si è chiusa con risultati di prestigio la lunga stagione agonistica 2021-2022 del Centro Sub Nuoto Club 2000 grazie alle prestazioni dei nuotatori Master (over 25 anni) ai 18esimi Campionati Europei, che sono andati in scena con la partecipazione di oltre 5.000 atleti dal 28 agosto al 4 settembre allo Stadio del Nuoto del Foro Italico in Roma.

Non sono arrivate medaglie, data la fortissima concorrenza, ma è sicuramente da incorniciare il 4° posto nei 100 metri dorso ottenuto dalla veterana Laura Rava (categoria M80). Sono da apprezzare anche le prove di Nadia Cerchierini (M30) 8^ nei 50 rana, di Gabriella Garavini (M55) 19^ nei 50 farfalla e 26^ nei 50 stile libero e di Silvia Calderoni (M45) 19^ nei 50 rana ed i vari piazzamenti di Veronica Molnar (M50), Federica Sfogliaferri (M50), e Claudio Magliola (M60).

Intanto giovedì 1 settembre ha preso ufficialmente il via la stagione sportiva 2022-2023: le prime gare sono ancora lontane, ma tutte le divisioni del Centro Sub Nuoto sono già al lavoro per prepararsi al meglio in vista delle prossime competizioni. Sulla Società manfreda, come su quelle di tutta Italia, gravano gli aumentati costi di energia elettrica e gas metano; inutile nascondersi che da ottobre si dovranno fare sacrifici, senza penalizzare nessuno, che sono allo studio della Nuova Co.G.I.Sport. che gestisce gli impianti del centro natatorio comunale di Piazzale Pancrazi.