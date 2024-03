I cotignolesi scendono di nuovo in strada per rendere la città più decorosa. Sabato 23 marzo dalle 15 torna infatti «Puliamo la città», un evento di «clean up», cioè un’azione volontaria coordinata di pulizia degli spazi pubblici, oltre che momento di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e degli arredi urbani.

Tutti possono dare il proprio contributo, non sono necessarie particolari abilità, competenze o esperienza. Bisogna recarsi direttamente presso uno dei sei punti di ritrovo: a Barbiano presso l’ingresso di via Ungaretti del parco Conti; a Cotignola al parco Zini (scuola primaria), al parco Bacchettoni (via Roma angolo via Cairoli), al parco Rita Atria di via Zanzi, in via Zanzi (angolo via Madonna di Genova) e infine in piazzale della Pace (davanti alla Chiesa del suffragio). Qui saranno distribuiti a tutti sacchetti, pinze e guanti monouso; è possibile altresì utilizzare attrezzatura propria.

Alle 17 circa in piazza Vittorio Emanuele II è previsto un momento conviviale conclusivo, con la consegna ai partecipanti di un piccolo omaggio, offerto dal gruppo Cora e con la premiazione della «trash challenge» della giornata, che sarà svelata solo alla partenza. Al termine, rinfresco con succhi di frutta offerti da Conserve Italia di Barbiano.

Partecipano la consulta dei ragazzi, la società ciclistica Cotignolese, i Podisti Cotignola, il gruppo Cotignola cammina.