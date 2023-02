Parte martedì 28 Febbraio il corso gratuito di primo soccorso promosso dalla Pubblica Assistenza di Riolo Terme rivolto a tutta la popolazione. L’appuntamento è per le ore 20.30 nella Sala Consiliare in via Aldo Moro 2.

Le finalità del corso sono la conoscenza delle modalità di intervento di fronte ad un’emergenza sanitaria e più in generale la promozione della cultura sanitaria nella cittadinanza.

Il corso rappresenta la prima parte parte delle lezioni, ad esse farà seguito una seconda parte destinata a coloro che desiderano entrare nella grande famiglia dei volontari e prestare servizio sulle ambulanze oppure prestare il loro tempo per servizi di trasporto sociosanitario, bisogno sempre in costante aumento negli anni. Durante la serata del 28 febbraio verranno fornite tutte le informazioni circa la modalità per accedere ai corsi.

Partecipare al corso di primo soccorso può essere anche l’opportunità di crescere apprendendo conoscenze sempre utili ad aiutare gli altri.