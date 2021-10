Consiglio comunale: aumentano i seggi per il centrosinistra. Bene Fratelli d’Italia. Crollo della Lega

Completato lo spoglio ai seggi, il voto dei ravennati, oltre a confermare Michele de Pascale alla guida della città, ha definito anche il nuovo consiglio comunale. Saranno 22 i seggi che andranno al centrosinistra, due in più rispetto alla passata legislatura. Il Partito Democratico, col suo 36,33%, sarà rappresentato da 15 consiglieri comunali, aumentando il numero di rappresentanti a Palazzo Merlato. Due consiglieri anche per la lista De Pascale Sindaco (5,89%, miglior risultato all’interno della coalizione dietro al Partito Democratico). Partito Repubblicano, 5,19%, e Ravenna Coraggiosa 5,37%, cinque anni fa rappresentata da Articolo 1 e Sinistra per Ravenna, confermano i due consiglieri comunali. Entra in consiglio comunale anche il Movimento 5 Stelle che con 3,90% ottiene un seggio.