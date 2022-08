Anche per il 2022 (dall’1 al 4 settembre) sarà attivo il laboratorio del Sindacato panificatori artigiani Confcommercio della provincia di Ravenna alla kermesse dedicata al sale di Cervia ‘Sapore di Sale’. Lo stand, come sempre, lo si potrà trovare sotto la Torre di San Michele.

Sarà un fine settimana dedicato al gusto con uno spazio appositamente allestito e dedicato alla panificazione e ai prodotti artigianali da forno per far conoscere a cittadini e turisti le tipicità del territorio, utilizzando esclusivamente prodotti della nostra tradizione locale.

Nello stand dei panificatori si potranno gustare focacce al sale di Cervia, pizza pomodoro e mozzarella, bomboloni e maritozzi, pane romagnolo, ciambella romagnola, crostata.

In alcune serate sarà possibile degustare anche la zuppa inglese con ‘zucaren’, il tipico biscotto ravennate.

Si ringrazia per la collaborazione ed il sostegno le ditte Coap Forlì (dal 1959 punto di riferimento per il food service), Farine Varvello & Co srl, CAT di Matulli Giuseppe e C per le attrezzature, Areca System, Monti Roberto & C.