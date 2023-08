Da oggi, lunedì 28 agosto, alla mezzanotte di giovedì 26 settembre sono parzialmente riaperti i termini per l’individuazione dei componenti esterni della nuova Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio del Comune di Ravenna.

I componenti, tutti esterni all’Amministrazione, dovranno essere cinque: tre profili con competenze in materie quali l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio e/o la progettazione edilizia e urbanistica e/o la tutela dei beni architettonici e culturali (A) e due profili con competenze in scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali (B).

Alla scadenza del bando per le autocandidature a componente della Cqap, il 27 luglio scorso, non erano pervenute candidature in numero sufficiente a coprire i due posti riservati al profilo B. Da qui l’esigenza di riaprire i termini per le autocandidature.

Tra i requisiti, oltre a quelli generali richiesti nelle selezioni pubbliche, rientrano quelli professionali: i candidati devono alternativamente essere iscritti all’albo professionale dei Geologi oppure dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali; all’albo degli Architetti – sezione pianificatori oppure all’albo dei Biologi oppure dei Periti agrari laureati.