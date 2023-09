Sabato 16 settembre si e svolta a Ravenna la fondazione e il lancio dell’academy di cultura e politica giovanni Spadolini in Emilia Romagna, Come è nello stile e spirito dell’Academy il lancio è avvenuto tramite la presentazione di due libri di figure di spicco dell’Academy come Roberto Alesse, direttore generale della Agenzia delle dogane e dei monopoli (e membro del Comitato Tecnico Scientfico) con il suo Il declino del potere pubblico”, e del presidente della Academy Luigi Tivelli, con il suo “Dalla Brutte epoque al governo Draghi” (entrambi editi Rubbettino). Il folto pubblico intervenuto alla sede del Circolo Ravennate dei Forestieri, ha apprezzato la successione degli interventi che si sono sviluppati in questo evento.

I lavori sono stati aperti dal presidente del Circolo Giuseppe Rossi e dal saluto introduttivo del presidente della Academy Spadolini per l’Emilia Romagna, Alberto Gamberini. Durante la presentazione Luigi Tivelli ha sottolineato che l’impegno fondamentale dell’Academy Spadolini e quello di “cercare di contrastare la troppa divisivita presente nelle classi politiche e dirigenti ed i rischi di un ritorno forte del populismo”.

Ha continuato nol sottolineando che: “Il rilancio del valore del merito, insieme a quello della concorrenza è uno degli obiettivi fondamentali dell’attività dell’Academy che si avvarrà sia del nocciolo duro del Repubblicani di Ravenna e dell’Emilla Romagna, sia di tante personalità e persone di varia provenienza e differente cultura politica, come era nello spirito e nel metodo di azione dello stesso Giovanni Spadolini”.

Secondo il presidente Tivell l’Academy sta raccogliendo e tenderà sempre di più a raccogliere il meglio della cultura politica, favorendo ildialogo intergenerazionale, tra i grandi vecchi, i docenti e i professionisti, e tanti giovani talenti. Dopo l’intervento del presidente della Academy, Roberto Alesse ha evidenziato Il forte rischio di decadenza delle