Anziani soli a casa: a Riolo Terme e Russi sindaci, giunta e volontari telefonano per fare compagnia e portare conforto

Telefonare a casa delle persone più anziane per fare loro compagnia e capire necessità, richieste, affrontare paure e portare conforto. Sono diversi i Comuni che hanno attivato questa tipologia di servizio durante questo periodo di isolamento. A Russi, ad esempio, mediante un progetto coordinato direttamente dalla sindaca Valentina Palli, ogni singolo cittadino si può offrire per questa attività di volontariato nei confronti delle generazioni più mature. A Riolo Terme, invece, è direttamente la giunta a chiamare a casa in questi giorni

In queste ore anche il Comune di Faenza ha attivato un servizio analogo

I cittadini di Russi che desiderano aderire al progetto del Comune possono inviare un’email a: istruzione@comune.russi.ra.it