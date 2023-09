Partono in ottobre due nuovi corsi professionalizzanti che s’inseriscono nel percorso dei mestieri legati al cinema e all’audiovisivo e che possono essere frequentati da chi vuole costruirsi una figura professionale che operi in questo ambito.

Il primo corso si chiama “Dall’idea al pitch, strategie di comunicazione e marketing” ed esplora le competenze necessarie per progettare una presentazione di un prodotto cinematografico-audiovisivo. Il corso si occuperà sia dei supporti materiali che dell’aspetto promozionale, coniugando creazione di contenuti a capacità comunicative, lavorando sia sulle tecniche e sugli strumenti per la realizzazione del proprio dossier produttivo da presentare a potenziali acquirenti, mostre mercato, rassegne che sulla preparazione dei supporti visivi da utilizzare in una presentazione, prendendo in esame anche le tecniche di “pitching” oggi molto diffuse.

Il secondo corso si intitola “Contrattualistica e diritti d’autore” e fornisce strumenti per una figura professionale che sia in grado di gestire gli aspetti contrattuali e normativi legati ad una produzione cinematografica e audiovisiva. Nel corso si opererà su quattro moduli che affrontano i temi della contrattualistica di settore, del diritto d’autore, dei contratti di co-produzione e dell’utilizzo della musica nel cinema e nell’audiovisivo.

I corsi sono finanziati da FSE+ e a numero chiuso, è quindi molto importante, se interessati, mettersi subito in contatto con CNA Formazione (Samanta Sarti Tel. 0544 298746 – E-mail: sarti@cnafoer.it).