Il progetto Cervia social food e la sartoria sociale Risvolto organizzano la seconda edizione di GARAGE SALE presso la sede di Cucinasorriso e dell’Emporio solidale in via Levico 11, dedicato in particolare allo shopping di Natale.

L’evento intende soprattutto proporre l’acquisto di giacconi, cappotti, oggettistica, ma sarà attivo anche il Centro del riuso Magazzino Levico 11, dove sono disponibili piccoli arredi, elettrodomestici, libri e casalinghi.

Tutte le entrate derivanti dalle vendite saranno completamente utilizzate per il sostegno alle diverse azioni del progetto Cervia social food, in particolare dell’emporio solidale e per l’avvio della nuova cucina popolare, Cucinasorriso.

Sarà poi soprattutto un momento di festa e di incontro.