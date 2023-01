Plastic free Ravenna in collaborazione con Pro Loco Lido di Dante e la cooperativa capanni Fiumi Uniti CO.FU.SE . insieme ad un gran numero di volontari, intervenuti non solo da Ravenna, ha effettuato la prima pulizia ufficiale della stagione 2023, sulla spiaggia della Salicornia (spiaggia nord di Lido di Dante) e lungo l’argine dei Fiumi Uniti.

Un grande aiuto è arrivato anche dai capannisti dei Fiumi Uniti che, dopo la mareggiata di lunedì, che ha movimentato masse enormi di materiale plastico alla deriva riempiendo di acqua e detriti i loro capanni, hanno comunque deciso di aiutarci nella raccolta dei rifiuti in spiaggia e lungo l’argine del fiume, dopo di che hanno deciso di aprire i loro capanni e di offrire ai volontari intervenuti per l’evento, un ottima colazione in compagnia fatta di cose semplici, tè caldo, caffè e biscotti.

Purtroppo, sono ancora tanti, troppi, i rifiuti abbandonati sulle spiagge.

Abbiamo trovato di tutto, mozziconi di sigarette, calcinacci, lattine bottiglie di vetro, mascherine, fili da pesca, ami, cassette, polistirolo e soprattutto plastica che, non si dissolve mai e l’impatto sull’ecosistema marino e fluviale è devastante.

Sappiamo bene che il problema dell’inquinamento dei mari, delle spiagge e delle vie fluviali è ormai un’emergenza. La maggior parte dei rifiuti arriva dalla terra ferma attraverso i corsi d’acqua e gli scarichi. Dobbiamo prendere consapevolezza che ad ogni azione, corrisponde una conseguenza e qualsiasi rifiuto abbandonato comporta un danno all’ambiente.

È stata una mattinata intensa e freddolosa ma che ci ha dato tanta felicità e soddisfazione nel vedere il lavoro che abbiamo fatto tutti insieme uniti per amore del nostro territorio.

Un ringraziamento speciale va anche al nuovo presidente della cooperativa CO.FU.SE , Fabio Baldini e a tutti i volontari intervenuti.

Inoltre, si ringrazia HERA che si occuperà nei prossimi giorni della raccolta dei sacchi accumulati.

Vi aspettiamo per la prossima pulizia organizzata dalla Pro Loco di Lido di Dante che si terrà ad aprile.