Il bambino di due anni che ieri è caduto dalla finestra della propria abitazione è fuori pericolo. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza nell’ospedale Maggiore di Bologna, in codice di massima gravità, dove è stato ricoverato nel riparto di rianimazione.

Fortunatamente, dopo le osservazioni e le cure adeguate in queste 24 ore, i medici hanno comunicato che il piccolo è fuori pericolo.

L’incidente è avvenuto in centro città a Castel Bolognese, in via Emilia Interna, intorno alle 11.30 di martedì. Incerta ancora la dinamica degli eventi sui quali stanno indagando i carabinieri della locale compagnia. Il bambino è caduto in strada dal primo piano di un’abitazione, secondo le prime testimonianze raccolte dai militari il piccolo si era sporto troppo da una finestra.