Torna in campo una settimana dopo il duro esordio al Pala De Andrè l’OraSì Ravenna, impegnata nella prima trasferta della stagione domenica 9 ottobre, alle ore 18, a Chieti, in quella che rappresenta la prima di due gare fuori casa consecutive, importanti per valutare lo stato di salute giallorosso.

La squadra ravennate, in cerca di riscatto dopo la prima sconfitta, si scontra con un’altra formazione uscita sconfitta all’esordio, 81-78 a Cividale.

Palla a due alle ore 18 di domenica 9 ottobre al PalaTricalle di Chieti. Arbitri della partita saranno Daniele Alfio Foti di Vittuone (MI), Jacopo Pazzaglia di Pesaro (PU) e Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (SR).

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Abbiamo grande voglia di tornare in campo perché la prima gara non ci ha soddisfatto in nessun aspetto, nonostante in queste due ultime settimane i ragazzi si siano allenati davvero bene. Incontriamo una squadra che ha dimostrato di stare bene in campo ed incarnare al meglio i valori che coach Rajola è bravissimo ad inculcare alle sue squadre, li affronteremo con la massima umiltà e con l’obiettivo di stare in partita fino alla fine per essere pronti nei minuti finali”.

Le altre partite della 2° giornata di Serie A2 Girone Rosso

Fortitudo Kigili Bologna – HDL Nardò (08/10, ore 18)

Apu Old Wild West Udine – Allianz Pazienza San Severo (08/10, ore 20)

RivieraBanca Basket Rimini – Unieuro Forlì

Staff Mantova – UEB Gesteco Cividale

Giorgio Tesi Group Pistoia – Kleb Basket Ferrara

Umana Chiusi – Tramec Cento

Live match

Diretta in streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

Offerta LNP Pass

La società Basket Ravenna, grazie al supporto di Lega Nazionale Pallacanestro, mette a disposizione dei propri abbonati 100 codici sconto per iscriversi a LNP Pass risparmiando 10€.

LNP Pass offre in diretta esclusiva on demand tutte le partite dei campionati di Serie A2 e Serie B, tra le quali ovviamente anche tutte le gare dell’OraSì Ravenna. Si tratta quindi del modo più pratico e immediato per seguire le partite in trasferta della squadra giallorossa.

Grazie al codice sconto il prezzo dell’abbonamento al pacchetto LNP PASS A2+B sarà di € 49,99 € anziché € 59,99. Salvo disdetta, i codici avranno poi un rinnovo automatico il 10 luglio 2023.

Per fare richiesta del proprio codice è sufficiente inviare una email a stampa@basketravenna.it , indicando nel testo il vostro nome e il numero del proprio abbonamento alle partite casalinghe dell’OraSì Ravenna 2022/23. In risposta riceverete il codice e le istruzioni per iscriversi a LNP Pass.

I codici sconto sono disponibili fino a esaurimento.