Controlli più severi sulle mascherine. Dopo le ultime disposizioni, prima ancora del passaggio in zona arancione, Regione e Prefettura hanno richiesto alle forze dell’ordine maggior severità in materia di mascherine. Mentre prima il livello di tolleranza era maggiore, ora, dopo alcuni giorni di sensibilizzazione e ammonimenti, la richiesta è di multare chi non porta la mascherina o chi la porta in modo sbagliato, ad esempio col naso non coperto. Una rigidità che verrà applicata anche a Faenza.