Alberto Ancarani, capogruppo di FI e PRA, nel consiglio comunale di Ravenna, ha presentato una question time al sindaco per chiedere la proiezione della bandiera di Israele a Palazzo Rasponi.

Ecco il testo completo:

“Al Sindaco di Ravenna

QUESTION TIME PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 9 OTTOBRE 2023

PROIETTARE LA BANDIERA DI ISRAELE SU PALAZZO RASPONI

Premesso che:

Un attentato posto in essere il 7 Ottobre 2023 dal terrorismo islamico di Hamas nei confronti dell’unica democrazia presente in Medio Oriente, quella dello stato di Israele, ha provocato al momento più di mille morti e circa duemilacinquecento feriti e che si tratta di un deliberato attacco alla civiltà occidentale libera e democratica, tuttora purtroppo in corso;

Considerato che:

nei mesi scorsi è stata giustamente illuminata con i colori gialli e blu la facciata di Palazzo Rasponi, per solidarizzare con l’Ucraina per l’aggressione subìta dalla Federazione Russa;

Evidenziato che:

In queste ore su molti palazzi istituzionali, a partire da Palazzo Chigi, sede del governo nazionale, è stata proiettata di notte la bandiera israeliana

si chiede al Sindaco ed alla Giunta:

Di dare mandato al Servizio interno preposto di proiettare quanto prima la bandiera dello Stato di Israele sulla facciata di Palazzo Rasponi, o, eventualmente, di Palazzo Merlato.

Alberto Ancarani”