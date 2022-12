A Russi nascerà un nuovo centro per la disabilità focalizzato sull’inserimento lavorativo e sul “dopo di noi”

Nasce a Russi il nuovo centro dedicato alla disabilità. Il progetto, finanziato dal PNRR, verrà sviluppato all’interno di Casa Canterini, la sede della storica associazione canora in via Mascagni. 715 mila euro i fondi dal piano Next GenerationEU per la ristrutturazione dell’immobile che procederà su due stralci, il primo dei quali terminerà entro il 2023 in modo da far partire immediatamente il progetto. La nuova Casa Canterini sarà un centro specialistico rivolto all’autonomia a servizio di persone con disabilità fisica e intellettiva, che potranno lavorare sulle proprie abilità e autonomie; si lavorerà soprattutto in vista di un futuro inserimento lavorativo, ma in particolare in previsione del “dopo di noi”. Il centro sarà rivolto ad adolescenti delle scuole superiori, ma sarà possibile anche per i più giovani iniziare i primi percorsi. Saranno disponibili anche camere da letto per sperimentare momenti di totale autonomia.

420 mila euro i fondi per il primo stralcio di lavori. Poco più di 350 mila euro dal PNRR, il resto grazie a fondi comunali e all’intervento della Pubblica Assistenza di Russi, che ha finanziato lo studio progettuale. Entro fine anno saranno assegnati i lavori, mediante gara aperta, non al ribasso. Nel frattempo si cercheranno sostenitori privati per il secondo stralcio. I vari percorsi saranno elaborati insieme all’azienda sanitaria, ma saranno gestiti da un soggetto privato ancora da individuare.