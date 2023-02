14 neodiciottenni di famiglia stranieri hanno ottenuto la nazionalità italiana

Cittadinanza italiana per 14 ragazzi neodiciottenni di Ravenna di famiglia straniera. la cerimonia dedicata ai neomaggiorenni si è tenuta mercoledì 1 febbraio in municipio , alla presenza delle famiglie. Sono tutti ragazzi nati in Italia da famiglie provenienti da Tunisia, Albania, Marocco, Romania, Sudan e Macedonia e ora sono legalmente italiani e hanno spiegato ai nostri microfoni cosa vuol dire per loro aver ottenuto, anche a norma di legge, la nazionalità del Paese dove hanno sempre vissuto.