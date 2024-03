Legacoop Romagna accoglie con soddisfazione la notizia dell’istituzione della Zona Logistica Semplificata per la Romagna nel Decreto PNRR e coglie l’occasione per ringraziare tutte le forze politiche che si sono adoperate per questo risultato: in particolare il ministro Fitto, il sottosegretario Bignami e la parlamentare romagnola Buonguerrieri.

Finalmente si passa dalle parole ai fatti rispetto a un’operazione fondamentale per tutto il territorio, che rappresenta un’occasione di sviluppo e apre le porte a nuovi significativi investimenti.

La Zona Logistica Semplificata ha il proprio fulcro nel porto di Ravenna, ma riguarda tutte le aree produttive e logistiche romagnole, per le quali mette a disposizione una cospicua serie di sgravi fiscali e semplificazioni autorizzative. Si tratta di un’opportunità decisiva ai fini dello sviluppo economico e sociale dell’intero Paese.

Per questo motivo nei mesi scorsi Legacoop Romagna si era unita all’appello lanciato dai presidenti delle Camere di Commercio di Ferrara e Ravenna e della Romagna, affinché la questione della ZLS — apparentemente bloccata — trovasse una rapida soluzione.

I cooperatori sono pronti per fare la loro parte nell’esecuzione del provvedimento e auspicano tempi brevi per la predisposizione delle forme regolamentari necessarie.