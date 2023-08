Dopo gli eventi metereologici che hanno colpito i territori dell’Unione molti residenti hanno perso interi arredamenti. Per venire incontro alle numerose offerte di tanti che metterebbero a disposizione gratuitamente mobili, oggetti o servizi, per chi è stato colpito dalle alluvioni, l’amministrazione patrocina e promuove la piattaforma internet “setiserve.it’”.

Sulla piattaforma i privati potranno infatti mettere a disposizione materiali utili che la popolazione colpita dall’alluvione potrà selezionare sulla base delle proprie necessità. Si tratta di uno strumento per continuare a raccogliere la solidarietà e la generosità dei cittadini in modo continuativo, ricordando che molti residenti, colpiti dall’alluvione, potrebbero non rientrare in casa ancora per diversi mesi e quindi il sistema offerto dalla piattaforma “setiserve.it” è ideale per la graduale ricostruzione.

Per poter usufruire dei servizi o farsi donatore, al primo accesso alla piattaforma verrà richiesta una semplice registrazione.

La piattaforma “setiserve.it”, il cui progetto è promosso dall’Unione della Romagna Faentina, è realizzata per iniziativa dell’azienda Quinck, con il supporto di Glueglue, che ha realizzato il design funzionale e grafico della piattaforma, il designer Stefano Ollino, autore del brand in termini di logo e naming e dell’avvocato Vincenzo Tomasello, che ha sviluppato privacy policy e termini di utilizzo della piattaforma.