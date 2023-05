Sindaci e tecnici dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna hanno convocato le associazioni economiche del territorio per fare il punto della situazione sui territori maggiormente colpiti dall’alluvione.

La riunione del 5 maggio è servita per tenere aggiornate le forze economiche in merito a quanto stanno facendo le istituzioni per fare rientrare l’emergenza nel più breve tempo possibile e iniziare la successiva fase della conta dei danni. Tra le raccomandazioni, si ricorda a privati e imprese di fotografare e documentare in ogni modo possibile i danni subiti prima della loro riparazione, in vista di futuri rimborsi.

Le associazioni hanno espresso apprezzamento per come è stata gestita l’emergenza, sottolineando all’unisono la pronta informazione alla cittadinanza, l’impegno della protezione civile e delle forze dell’ordine e l’aggiornamento costante dell’evolversi della situazione.

Tra i temi trattati, anche l’attivazione di una raccolta fondi a sostegno dei territori maggiormente colpiti, della quale sarà data comunicazione non appena saranno predisposti i metodi di pagamento.