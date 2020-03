Trasformare le buste di carta in teatrini per marionette. Una nostra utente ci ha inviato un video realizzato in compagnia delle figlie e dedicato ad uno dei tanti laboratori artistici intrapresi in casa durante questi giorni di isolamento. In questo video, Elisabetta ci mostra come è possibile da un banale sacchetto ottenere il palcoscenico per spettacoli da realizzare con i bambini.