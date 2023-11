Adesso il Tennis Club Faenza può diventare un’associazione sportiva dilettantistica dotata di “personalità giuridica” iscritta nel nuovo Registro nazionale istituito presso il Dipartimento dello sport. L’Assemblea straordinaria dei soci, indetta per domenica 19 novembre al Palazzo del Podestà, ha approvato all’unanimità, con 193 voti complessivi, le modifiche allo Statuto sociale proposte dal Consiglio Direttivo. «Era una revisione strettamente necessaria per poter proseguire l’attività associativa dopo il 1° gennaio 2024, alla luce della riforma del diritto sportivo entrata in vigore nella scorsa estate – spiega il Presidente Andrea Ciani –. Sono soddisfatto per la massiccia adesione dei soci, che ha consentito di raggiungere il quorum necessario per le modifiche statutarie».

Nel territorio manfredo il Tennis Club Faenza è la prima associazione sportiva ad ottenere la personalità giuridica attraverso l’iscrizione al Registro del Dipartimento dello sport. Lo ha confermato l’assessora allo sport del Comune di Faenza, Martina Laghi, intervenuta al termine dell’incontro per complimentarsi con i vertici del Club di via Medaglie d’Oro, che per le modifiche statutarie si è avvalso del contributo del notaio Michele Bucchi. L’Assemblea straordinaria è stata seguita dalla festa e dal pranzo sociale del Tennis Club Faenza nella prestigiosa location del Palazzo del Podestà.