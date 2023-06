Ultimo appuntamento nell’ambito della rassegna Dalle 7 alle 9, giovedì 29 giugno, alle 19:00, al Teatro Rasi. Protagonista della rassegna dedicata ai più piccoli sarà lo spettacolo Tante storie per giocare, realizzato da Drammatico Vegetale insieme a Matteo Ramon Arevalos e Camilla Lopez, una narrazione in musica ispirata a tre dei venti racconti contenuti nell’omonima opera di Gianni Rodari. Musiche e sonorizzazioni dal vivo introdurranno i piccoli spettatori nelle trame de Il tamburino magico, Pinocchio il furbo e Taxi per le stelle, e saranno associate ad un commento musicale ogni volta diverso. La prima vedrà un intreccio continuo tra musica e testo, la seconda è una sorta di brano cantato con una canzone appositamente composta, mentre l’ultima è un intreccio di campana tibetana, tastiera e strumenti vari. Questa lettura musicale si rivolge alla platea del teatro ragazzi, ma a fronte della genialità di Rodari e del talento di Camilla Lopez e Matteo Ramon Arevalos, si presenta come un lavoro fruibile da qualsiasi pubblico.

A partire dai 5 anni, durata 40 minuti. Con Matteo Ramon Arevalos e Camilla Lopez, luci e audio Alessandro Bonoli, regia Pietro Fenati.

Lo spettacolo terminerà con un picnic da gustare in giardino tra giochi e sorprese. Il cestino si può portare da casa o prenotare in teatro entro le 12:00 del giorno stesso: bambini 6 euro, adulti 10 euro, ingredienti biologici e di commercio equo a cura di Villaggio Globale.

La rassegna tornerà a luglio – da martedì 25 a venerdì 28 luglio, dalle 15 alle 18 – con un progetto speciale dal titolo Device, laboratorio gratuito sul corpo in movimento nello spazio a cura di Monica Francia e Gruppo Y rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 25 anni. Venerdì 28 luglio, alle 19:00, 19:30 e 20:00, si terrà infine l’azione performativa Congegno emotivo a cui potranno partecipare ragazzi e ragazze dai 10 anni e adulti.

Gli uffici di Ravenna Teatro sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, tel. 0544 36239.

BIGLIETTI

Ingresso unico 5 euro

Posti limitati, è consigliato l’acquisto on-line su ravennateatro.com

PROGETTO SPECIALE

L’iscrizione al laboratorio è gratuita inviando una mail a info@ravennateatro.com con oggetto “Iscrizione a congegno emotivo” contenente nome, cognome e numero di telefono entro il 24 luglio.

INFORMAZIONI

Ravenna Teatro, Teatro Rasi, via di Roma 39, Ravenna, tel. 0544 36239 e 3337605760.

Lo spettacolo e il pic-nic sono confermati anche in caso di maltempo.