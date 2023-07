Mingozzi ricorda Lorenzo Tazzari

“Con Lorenzo perdo un amico tra i più cari, conosciuto fin dall’inizio della sua carriera professionale e della attività politica per quanto mi riguarda” afferma il presidente del TCR Giannantonio Mingozzi; “entusiasta del suo lavoro, lo ha sempre migliorato, impegnato in Comune come nella edizione ravennate del Messaggero ed oggi al Carlino, che dopo Marcello perde un’altra colonna della sua storia più recente; un giornalista capace di consigliarti, di offrirti il valore più utile degli avvenimenti in modo da poterli rappresentare nella realtà locale; un appassionato delle vicende portuali, che ha offerto con “Porto di Ravenna” una tribuna utilissima a tutti noi per diffondere le notizie più importanti e via via lo sviluppo del nostro scalo; le sue capacità, lo stile mai arrogante, la qualità dei suoi pezzi ed un lavoro faticoso ma pieno di soddisfazioni rimarranno per sempre nella memoria e nelle attenzioni di chi meglio lo ha conosciuto, offrendo alla sua famiglia i sensi di un immenso cordoglio”.

Alvaro Ancisi

La morte di Lorenzo mi è appena giunta come una pugnalata alle spalle. Gli avevo parlato poco tempo fa come se niente fosse. Avevo poi saputo per caso che era ammalato, essendo però certo che fosse un male di stagione, tanto intensa era la sua energia. Casi come questi fanno riflettere sul senso della vita che facciamo.

L’ho conosciuto (ovviamente) non appena giunto a Ravenna, responsabile dell’allora edizione locale de Il Messaggero. Da allora siamo diventati e poi rimasti amici (e perfino confidenti fidati), al di là dei ruoli ufficiali. Giornalista appassionato, ha amato, e anche sofferto, per questa città. Lì’ ha raccontata e servita, con rispetto e rettitudine, per tre quarti della sua esistenza. Oltre a Marcello Petronelli – singolare che l’abbia seguito dopo una settimana – non saprei riconoscere perdite maggiori per l’informazione locale seria ed onesta. Inviato speciale ogni giorno in ogni angolo del territorio e della sua gente, aveva il nostro porto nell’anima, che forse da lì ha spiccato il volo. Guardando in su, se ne rivede il sorriso.