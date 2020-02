“L’assessore Bakkali e il Sindaco De Pascale avrebbero dovuto essere presenti e prima di emettere sentenze dovrebbero informarsi bene con i presenti.” – scrive il Consigliere Comunale della Lega a Ravenna, Gianfilippo Rolando.

“Non volevo offendere nessuno e mi spiace che una semplice domanda – aggiunge Rolando – sia stata fraintesa. La teoria del gender, attualità e risvolti culturali, il tema trattato nella serata, ha fatto emergere vari interrogativi e ritenevo giusto, senza allusioni, chiedere delucidazioni in genere. La disforia di genere, che ha diversi risvolti, è un malessere grave. La mia domanda, che era rivolta agli esperti e, lo ripeto, non voleva offendere i presenti, era per chiarire se poteva esserci un’eventuale disforia di specie o di età. – conclude Rolando – “Chi sentenzia, senza informarsi o fraintendendo le mie parole, sarebbe meglio che non strumentalizzasse tale questione, ma imparasse la parola silenzio”.