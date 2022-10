Ouidad Bakkali

“Un attacco incivile, violento e inaccettabile quello di cui mi giunge notizia in queste ore ai danni di numerose sedi sindacali di Cgil, Cisl e ItalUil a Ravenna, Marina di Ravenna e la sede dell’ Ordine delle Professioni infermieristiche ovvero coloro che in questi anni di emergenza sanitaria e durante questa difficile ripresa ha lavorato duramente perché si tenessero insieme tutela della salute e tutela del lavoro.

Esprimo la mia vicinanza e massima solidarietà e mi unisco ai ringraziamenti al Sig. Prefetto che ha prontamente convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per perseguire i colpevoli.

La nostra comunità è unita ed esprime da sempre una cultura delle istituzioni e della coesione sociale che risponde compatta a chi si esprime attraverso la violenza e atti intimidatori contro il bene comune.”

Ravenna Coraggiosa

Il gruppo consiliare Ravenna Coraggiosa definisce infamanti le scritte che questa mattina hanno deturpato le sedi di varie realtà della città e di Marina di Ravenna (Giudice di pace, Ordine delle professioni infermieristiche, Cgil, Cisl e Uil) e auspica che vengano individuati al più presto gli autori dell’atto vandalico.

Un gesto che – oltre a deturpare in maniera inaccettabile diversi muri delle nostre città – dimostra la vigliaccheria di chi, in maniera anonima, manifesta in maniera così sgradevole e impattante opinioni intollerabili in un normale processo democratico, manifestando un odio pericoloso.

Oltre alla ferma condanna per quanto accaduto, Ravenna Coraggiosa esprime assoluta solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori degli enti che sono stati oggetto di insulto. Il disagio che probabilmente provano davanti a questo scempio è lo stesso dell’intera comunità democratica cittadina