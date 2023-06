In attesa della World Cup Fiba, il campionato mondiale maschile di pallacanestro, l’Italia incontrerà il Portorico il 13 agosto, alle 20.30, al pala De Andrè di Ravenna, dove si disputerà una delle sette partite amichevoli previste nel pre-mondiale.

“Siamo contenti – afferma l’assessore allo Sport Giacomo Costantini – di poter annunciare questo appuntamento e orgogliosi di poter ospitare la Nazionale italiana di basket nel nostro Pala de Andrè. Abbiamo lavorato fin da subito per poter cogliere questa opportunità, per la quale ringrazio la Federazione nazionale Pallacanestro e la sempre preziosa collaborazione della nostra Regione. Sono certo che non mancherà il contributo delle realtà cestistiche locali, per trasformare questo appuntamento in una vera e propria festa. A questo proposito sono già arrivati stimoli interessanti dal Ravenna Basket tramite il direttore generale Bottaro”.

Le altre città sede delle partite amichevoli del pre-mondiale sono Trento, Atene (Grecia) e Shenzen (Cina).

I Mondiali 2023 si terranno dal 25 agosto al 10 settembre in Asia, tra Manila (Filippine), Giacarta (Indonesia) e Okinawa (Giappone). Le squadre ammesse sono 32, divise in quattro gironi da otto nella prima fase. L’Italia è una delle 32 squadre europee ammesse.