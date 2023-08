L’amministrazione comunale di Faenza ha ricevuto formalmente i risultati dei controlli anti-doping effettuati sui cavalli che hanno corso il 66° Niballo Palio di Faenza.

I controlli, in un’ottica di applicazione della Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna “Indicazioni tecniche in attuazione della L.R. 5/2005 in materia di controllo delle sostanze ad azione dopante nelle gare con equidi o altri ungulati nel corso di manfestazioni popolari”, sono stati svolti sotto la supervisione della competente ASL di Ravenna, che ha eseguito tutti i prelievi, e con analisi a cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

Gli esami effettuati sono risultati tutti negativi e pertanto viene ufficialmente confermata la classifica ottenuta sul campo di gara.

L’amministrazione comunale “rinnova dunque anche quest’anno il plauso al buon lavoro svolto dalle Scuderie Rionali e dalla Commissione Sanitaria, che a Faenza vede la partecipazione del Dipartimento Veterinario dell’Università di Bologna e dell’AUSL provinciale”.