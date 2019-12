Maturità 2019: all’Istituto Oriani la festa dei diplomi

Tempo di celebrazioni all’istituto Oriani di Faenza che sabato mattina ha riabbracciato gli studenti diplomatisi alla maturità al termine dello scorso anno scolastico. Sono stati circa 200 i ragazzi che sono tornati, molti con le rispettive famiglie, all’interno dell’istituto frequentato quotidianamente nel corso degli ultimi anni. La festa è divenuta ormai una ricorrenza per l’istituto Oriani celebrata in compagnia delle massime autorità istituzionali e scolastiche comunali e provinciali. La mattinata è stata inoltre occasione per consegnare alcune borse di studio a studenti meritevoli.