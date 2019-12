In Via Corrado Ricci, nel corso del pomeriggio di ieri, personale della Polizia Locale ha rintracciato un minore tredicenne di nazionalità romena, lasciato a presidio di due sculture di sabbia e ad una piccola valigetta per la raccolta delle offerte dei passanti. I soldi, 100,00 euro circa, sono stati sottoposti a sequestro.

Gli immediati accertamenti hanno consentito, poco dopo, di rintracciare e sottoporre a perquisizione due parenti del minore, entrambi incensurati e residenti a Casteggio (PV), che al momento dell’intervento delle forze dell’ordine stavano riposando in auto.

I due adulti sono stati deferiti per il reato di impiego di minori nell’accattonaggio.