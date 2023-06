Le stime di Legacoop dopo l’alluvione: oltre 50 milioni di euro di danni per il mondo cooperativo

Il dolore e la forza della cooperazione. Legacoop Romagna si è ritrovata a Bagnacavallo, al Teatro Goldoni, per raccontare i danni subiti dal mondo cooperativo durante la doppia alluvione di maggio. Oltre 50 milioni di danni stimati nell’immediato, ma le ripercussioni a carico di aziende e famiglie continueranno anche nei prossimi mesi. Per Legacoop il commissario straordinario per la ricostruzione deve essere Stefano Bonaccini. Più volte è stato rinnovato l’appello dal palco del Goldoni. Un palco che ha visto anche delle premiazioni, alle cooperative come la Cab di Ravenna che si sono sacrificate per evitare catastrofi maggiori, ai cooperatori e a tutte quelle persone che si sono impegnate durante l’emergenza o che ancora oggi si impegnano in raccolte fondi per la ripartenza