In questi giorni inizierà l’allestimento del cantiere nel luogo in cui sorgerà la rotonda della Casolana, all’intersezione con la Via Emilia.

I lavori, commissionati dalla Provincia di Ravenna, saranno eseguiti dalla ditta CTI e consentiranno di fluidificare il transito in uno dei tratti di strada più critici per traffico e sicurezza stradale, anche e soprattutto nell’ottica della futura circonvallazione.

Il cantiere durerà sei mesi. Verranno comunicati tutti gli aggiornamenti e le eventuali modifiche alla viabilità.

“Ringrazio la Provincia per aver dato una risposta positiva alla soluzione di un problema che non riguarda solo Castel Bolognese, ma tutta la valle del Senio – dichiara il sindaco di Castel Bolognese e vice presidente dell’Unione Romagna Faentina Luca Della Godenza – Il forte rapporto istituzionale e il gioco di squadra sono fondamentali per realizzare un’opera attesa da decenni che, insieme a circonvallazione e casello autostradale, sarà una svolta per la sicurezza e la vivibilità della nostra comunità”.

Con quest’opera si dà infatti attuazione all’accordo di programma attraverso il quale Provincia, Unioni e Comuni hanno condiviso le priorità per la messa in sicurezza di strade e incroci. Scelte fatte insieme con l’intento di individuare opere strategiche e sinergiche alle esigenze dei territori. Lo stesso accordo di programma prevede a seguire la realizzazione di una seconda rotatoria funzionale alla messa in sicurezza dell’incrocio tra la Via Emilia e la SP29 Via Lugo.

“Prosegue l’impegno dell’amministrazione provinciale per aumentare la sicurezza del traffico veicolare sul territorio – dichiarano il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale e Nicola Pasi, sindaco di Fusignano e consigliere provinciale con delega alle infrastrutture – Quello in partenza è un intervento importante, finalizzato a rendere più scorrevole e sicura la viabilità su una delle principali arterie di traffico della nostra provincia, la strada provinciale 306 Casolana. Facciamo un plauso all’Unione della Romagna Faentina per aver saputo individuare, nella disponibilità delle risorse date, due interventi veramente strategici per il territorio”.