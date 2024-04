In merito all’incendio verificatosi nell’area della scuola media Don Minzoni, in via Cicognani 2, nel tardo pomeriggio di martedì 2 aprile, si informa che il Comune di Ravenna sta continuando a portare avanti tutte le attività propedeutiche alla riapertura – messa in sicurezza, pulizia e arieggiamento dei locali – e si anticipa che si renderà necessario sospendere l’attività didattica anche nelle giornate di domani, venerdì 5, e sabato 6 aprile. Per quanto riguarda la settimana prossima, verranno dati ulteriori aggiornamenti appena possibile.