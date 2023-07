Ammontano a oltre 650mila euro le donazioni già arrivate per la raccolta fondi lanciata dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per aiutare a ripartire i cittadini più colpiti dall’alluvione.

I sindaci dei Comuni dell’Unione hanno valutato di destinarne una parte al sostengo della popolazione colpita, con la possibilità di erogare contributi diretti alle famiglie attraverso i Servizi sociali dell’Unione. La giunta ha però anche deciso di destinare una parte dei fondi per l’integrazione di un bando dedicato alle imprese, istituito dalla Camera di commercio di Ferrara-Ravenna, con l’obiettivo di sostenere il tessuto produttivo del territorio, anch’esso fortemente compromesso e ancora in attesa di misure di ristoro.

«La priorità è che tutti siano nelle condizioni di ricominciare al più presto una vita normale – dichiara il sindaco referente per le politiche socio-sanitarieLuca Piovaccari -. Per questo abbiamo deciso di destinare 500mila euro, dei 650 raccolti ad oggi, per la costituzione di un fondo dedicato espressamente alle persone che si trovano in condizione di necessità a seguito dell’emergenza. L’esigenza va segnalata al servizio sociale dell’Unione che provvederà a prendere in carico la situazione».

«Abbiamo deciso inoltre di dare un segnale di vicinanza anche alle aziende del nostro territorio, che ad oggi non hanno ancora avuto indicazioni in merito a ristori e contributi per ripristini e danni derivati– aggiunge il sindaco referente per le Attività produttive Davide Ranalli -. I restanti 150mila euro saranno utilizzati subito per integrare un bando approvato dalla Camera di commercio di Ferrara-Ravenna che permetterà di erogare un primo supporto anche al mondo produttivo, in attesa di indennizzi maggiori. Di questi 150mila abbiamo inoltre deciso di destinarne la metà ai quattro Comuni maggiormente colpiti, ovvero Bagnacavallo, Conselice, Lugo e Sant’Agata sul Santerno e la metà all’intero territorio della Bassa Romagna».

«Siamo commossi dalla grande solidarietà che abbiamo ricevuto da ogni parte d’Italia – concludeEleonora Proni, presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna -. I danni subiti dalle nostre comunità sono pressoché incalcolabili, mai come ora abbiamo bisogno di aiuti per far fronte a questa immane catastrofe che ha stravolto la maggior parte del nostro territorio e che purtroppo cambierà la vita per moltissime persone. La nostra più grande sfida come comunità sarà la ricostruzione, e per aiutarci in questo i contributi economici che ancora arrivano in queste ore risulteranno fondamentali».

Associazioni e soggetti privati che volessero attivare raccolte fondi a favore delle popolazioni colpite potranno canalizzarle le somme raccolte all’interno della campagna dell’Unione. Al termine della raccolta fondi sarà pubblicato un rendiconto trasparente sull’utilizzo delle somme ricevute.

Le informazioni su come effettuare una donazione sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione dedicata all’emergenza alluvione.