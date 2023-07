“Il Comitato territoriale CSI Ravenna-Lugo Aps e la società affiliata Gym Academy esprimono grande riconoscenza e rivolgono un sentito ringraziamento al Rotaract Club Ravenna per la donazione effettuata a sostegno di un’attività sportiva adattata, promossa dall’ente di via Guidarelli e dalla sua associata. Si tratta di un’attività di basket per bambini/e e ragazzi/e con disabilità intellettivo-relazionale e autismo che si sviluppa alla palestra dell’Itis N. Baldini e alla palestra della scuola Montanari.

La donazione di Rotaract ha contribuito ad acquistare e a stampare le prime 13 divise della squadra di basket nata da questa attività, che rientra nel progetto di network sociale che coinvolge il distretto territoriale di Ravenna, Cervia e Russi, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, coordinato da Per gli altri – Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna. I destinatari diretti di questo progetto sono le persone con disabilità e le loro famiglie.

I gruppi che si stanno allenando nelle due palestre cittadine sono condotti da una allenatrice-educatrice-psicomotricista, Michela Maldini, e una allenatrice-psicologa, Elena Marzetti, entrambe con competenze specifiche in tema di intervento su persone (adulti e minori) con disturbi dello spettro autistico (ASD). Sono loro a valutare insieme al supporto delle famiglie quale percorso sia più adatto per ogni bambino/a e ragazzo/a.

Da anni lavoriamo per l’attività sportivo-sociale in questo ambito. Ambivamo a ideare e concretizzare un progetto specifico di basket – commenta Alessandro Bondi, presidente del CSI Ravenna – e finalmente quest’anno siamo riusciti a proporlo. L’alto numero di partecipanti, tuttora in crescita, ripaga il nostro sforzo e ci mette nella condizione di aumentare le ore di attività per il prossimo anno sportivo. Ringraziamo di cuore Rotaract per la donazione effettuata e l’azienda Sport&Work che ci ha consentito di stampare le magliette ad un prezzo di favore.

Lo sport giovanile, in particolar modo se di squadra, rappresenta un imprescindibile momento di unione e di crescita oltre che di svago – aggiunge Giada Jasmine Rizqallah, presidente del Rotaract Club Ravenna – e la divisa rappresenta un fondamentale elemento identitario per chi fa parte della squadra. Siamo molto felici di essere riusciti a contribuire in tal senso a questa pregevole attività organizzata dal CSI di Ravenna e Gym Academy, confidando che il loro impegno possa portare ad un incremento degli iscritti per il prossimo futuro”.