La Spoja Lorda, tipica minestra locale, sarà la protagonista della prossima sagra brisighellese, in programma domenica 23 e martedì 25 aprile.

Bancarelle di prodotti tipici e dell’artigianato, stand gastronomico, intrattenimenti musicali, animazioni, botteghe artigianali, commercianti e ristoranti accoglieranno il pubblico alla scoperta delle eccellenze gastronomiche tipiche del borgo medievale.

In occasione della Sagra della Spoja Lorda torna anche quest’anno, alla sua seconda edizione, la mostra organizzata presso la Galleria della Manica da Pro Loco di Brisighella in collaborazione con Ente Ceramica Faenza e Amici della Ceramica e del MIC Aps, con il patrocinio del Comune di Brisighella.

La mostra, che quest’anno porta il titolo “La ceramica in tavola”, è una vetrina per celebrare la tradizione della “Spoja Lorda”, pasta fresca ripiena tra le eccellenze gastronomiche tipiche di Brisighella. L’esposizione sarà corredata da alcuni pezzi della tradizione contadina locale, appartenenti al patrimonio del Museo Contadino di Brisighella.

L’inaugurazione si terrà domenica 23 aprile ore 16:00 presso la Galleria della Manica (Via Naldi 5).

Si proseguirà alle 17:00 presso il Foyer del Municipio di Brisighella (Via Naldi 2) con l’incontro “Il vasellame per uso di tavola”.

Interventi di: Alberto Mingotti, artista ceramista; Beppe Sangiorgi, storico delle tradizioni popolari.

In mostra ceramiche di: Antonella Amaretti, Bottega Ceramiche Mirta Morigi & Girls, Lorena Cabal Lopez, Ceramiche Lega, Elvira Keller, Andrea Kotliarsky, La Vecchia Faenza, Maestri Maiolicari Faentini di Lea Emiliani, Monica Ortelli, Liliana Ricciardelli, Manifatture Sottosasso di Lorella Morgantini e Marco Malavolti, Maria Cristina Sintoni, Marta Monduzzi

Orari di apertura: domenica 23, martedì 25, domenica 30 aprile, domenica 7 maggio 2023 dalle ore 11:00 alle ore 18:00.